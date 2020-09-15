Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 15 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 67 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 7 bin 186 oldu.

Bugün toplam 110 bin 412 test yapılırken, bin 742 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 294 bin 620’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 327 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 8 milyon 742 bin 535’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 327 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor.

* İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.