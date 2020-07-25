Günay, Türkiye'den geleceklere 7 gün karantina istenmesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Andaç Günay Bilim Kurulu'nun Türkiye'den gelenlere 7 gün karantina uygulanması yönünde aldığı tavsiye kararını eleştirdi. Andaç Günay, Güney Kıbrıs'a her gün PCR testi istenmeksizin 60 civarı uçuş yapıldığına ve kuzeyden güneye, güneyden de kuzeye geçildiğine dikkat çekerek, Türkiye'den gelecek yolculara 7 gün karantina uygulanması istenmesini standartsızlık olarak niteledi. Günay, turizm sektörünün kocaman bir yalanın içinde çaresizce çırpındığını yazdı:

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Andaç Günay açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Günde ortalama 1 pozitif vakanın çıktığı Kuzey Kıbrıs’ta, an itibarı ile 1 Temmuz’dan beri toplam 23 pozitif Covid-19 vakası var. 7’si taburcu olmuş, 7’si hastanede Karantina Servisi’nde. Diğer 9’u karantina otelinde gözetim altında. Hiçbirinde semptom yok. Yoğun bakımda yatan Covid-19 hastamız yok. Fakat her ne hikmetse bilim kurulu Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina uygulansın yönünde tavsiye kararı alıyor.

Diğer taraftan bir defaya mahsus yapılan PCR negatif testi ile her gün binlerce KKTC vatandaşımız, Avrupa’dan günde 22 ülkeden PCR testsiz 60 civarı uçuş olan Rum Kesimine geçiş yapıyorlar, keza aynı şekilde Rumlar Kuzey Kıbrıs’a ama bu konuda aynı bilim kurulundan tık yok.

Standartsızlıklar ülkesinde, koskocaman bir yalanın içinde, ötekileştirilmiş, tü kaka turizm sektörü olarak biz de çaresizce çırpınıp duruyoruz.

İşte böyle...”

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 17:57