Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak açıklamasında şöyle dedi;

Temizlik sıkıntısını çözdük. Bir çok yardım paketi gelecek. Evine ekmek götüremeyenler özel sektörde zor durumda olanlar kim yardım paketi isterse ulaştıracağız. organizasyonları yapıyoruz.

Güçlü ve birlik olmak zorundayız. Acil ihtiyacınızın dışında arama yapmayın.

Sadece elzem şeyler için arama yapın. Ekmek fırınımız devreye girdi. Ekmek üretimine de gireceğiz.

Peyder pey işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Hepimizin bu süreçte sağlıklı düşünmesi lazım.

Hayvancıyı da üreticiyi de düşünmek zorundayız.

Hayvancılarla ilgili alınan bir karar var. yem ihtiyaçlarıyla ilgili belediye gerekli ihtiyaçları karşılayacak. hayatımızı sağlıklı bir şekilde idame etme yönünde kararlar alıyoruz. Önce sağlıklı hizmet verebilmek için uğraşıyoruz. lütfen panik yapmayın ve bize güvenin.

İşin virüs boyutu da var. öncelik yaşamın sağlıklı ilerleyebilmesini sağlamak.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bazı hataları yapmamaya çalışıyoruz.

Süreci tamamen baştan aldık.

Biz pes edersek ne olacak?

Kıb-tek ekibi de burada 24 saat hazır bulunacak. Arıza ve sorunlara karşı kıb-tek ekibi hazır olacak.

Balıkçılar ve arıcıların da sıkıntıları elzem. Bunlarla da ilgilenmeye çalışıyoruz. Defin işleriyle de ilgilenmeye çalışıyoruz.

Bunlar bize sorulsaydı, fikrimiz sorulsaydı biz de alınacak önlemlerin cevabını verirdik. Karantinaya alırken bize sorulmadı sonra ne yapılacağı bana soruldu. Ama yine de pes etmemeliyiz.

Çalışmalarımız devam ediyor.

Sipariş hatlarımızı oluşturuyoruz. Her köyden ayrı ayrı sipariş alınıp, doğru kurgulanması gerekir. Siparişler paketlenip evlere ulaştırılacak. Sakin olun. Ben ne söz verdiysem hepsini yerine getireceğim.

Hayvancıların hayvanların besleme saatleriyle ilgili saatlerde düzenleme geldi. Hayvancıyı da yok etmemiz lazım. Bakanlar Kurulu’na bununla ilgili öneri sunacağız.

Burada oturup dersimize çalışacağız. Çünkü koordinasyonu doğru kurgulamazsak büyük sıkıntılar olacak.

Hayati önem taşıyan adımlarımızı atıyoruz.

Bir de olayın virüs boyutu var. Salgın haline gelmemesi için mücadele veriyoruz.

Tüm dünya bunun mücadelesini veriyor bir test merkezi kurulmasına karar verdik.

Temasın olmaması, alanın büyük olması anlamında bir merkezi test merkezi haline getireceğiz. Gelecek doktor ve hemşireler var. Planladığımız şeyler var. Test yaptıracağımız insanlar var..

Vazgeçersek yıkılırız.

Bu test merkezimiz Dipkarpaz’a da gidecek ama Erenköy’de olmasına karar verdi. En büyük merkez olması nedeniyle.

Biz çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var . Ama hepsini çözmeye çalışacağız.

Her şeyi düşünmeye çalışıyoruz.

Ekmek fırınımız açık olacak. Gıda ve diğer ihtiyaçlar için başka bir yer açık olacak. Eczanelerimizle görüşmemiz lazım.

Panik yapılmaması için yayına bağlandım. İhtiyaçlarınızı bana mesajla bildirin. uyamadık, yıkanmadım. Sizler için çalışıyoruz. Moralinizi bozmayın. Şua an için olumsuz bir şey yok.

Dün dediklerimi yaptıysanız hiç bir sıkıntı yok. Evinizi dezenfekte edip, kıyafetlerinizi temizlediyseniz bir sıkıntınız yok. umarım bundan sonraki süreçte de hükumet yetkilileri yerel yönetimlerle temas etmeyi öğrenebilirler.

Sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama temas kurmanız lazım.

Hala arayıp da ulaşamadığın bakanlar var.

Bunları mı söylemem lazım?

Sadece yetkililere bu uyarıyı yapmak istemiyorum. Direk temas kursunlar. Bir fikir alsınlar. Lefkoşa’da oturarak karar aldığınız zaman kimleri etkilediğinin farkında değiller. Bakanlar Kurulu’nun oturarak alınan kararlar hepimize etki etti.

Dün Kızılay için yapılan yardım kampanyası bizim için de yapılmalı.

Bir sürü emekçimiz var. Kamu da dahil hepsinin maaşlarını düşündük.

Maaş konusunu da düşünüyoruz. Umarım bu konuda bir uzlaşıya varacağız.

Ne kadar para toplarsak önemli.

Katkılar önemli birlik beraberlik önemli.

Tek bir ricam var. En baştan beri dile getirdiğimiz. Evde kal Güvende kal. Bu çok öneli. Verilen yardım edilen bütün paralara dokunmadık. Hepsini özel bir ilaçla temizledik. temas etmeden para almadan asıl bu süreci geçirebiliriz bu konuyu da düşünüyoruz.

Birlik mesajları için teşekkür ederim.

Gün beraberlik günü. Nasıl ki mültecilere destek olduysak şimdi de birbirimize destek olacağız.

Pozitif vakanın gezdiğini söylemek zorundayım. Bu benim görevim. Yanlış anlaşılmalar olmuş. Bu insanın gezdiğini söylemezsem toplum konuyla ilgili nasıl bilinçlenecek?

Ama pozitif vaka da bizim vatandaşımız. Onu da soyutlamadan süreci geçirmeliyiz.

Evinizde kalın.

Kitap okuyun film izleyin çocuklarınızla vakit geçirin. Ben kitap okuyorum. Kimse kimseye gitmesin. Evde yapılacak çok şey var. Bizlere sadece bu bağlamda yardımcı olun.

Tekrardan duyurularıma devam edeceğim. Şu an için durum iyi. Bir sıkıntımız yok.