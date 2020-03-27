Eski Başbakanlardan Sibel Siber sosyal medya hesabından hükümete son kez çağrıda bulundu.

Siber paylaşımında şöyle dedi;

Bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum: Toplumsal sağlığımız tehdit altında olduğu bugünlerde, çok geniş bir işbirliğine, ekip çalışmasına kısacası güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyacımız vardır.

Tüm dünyada olduğu gibi çok zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 salgınına karşı mücadelenin başarıya ulaşması, ancak birey ve Devlet kurumlarının üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmasıyla mümkündür.

Öncelikle Sağlık Bakanlığı ile Tabibler Birliği’nin işbirliğinde oluşturulmuş olan COVİD 19 Koordinasyon Kurulu’nun almış olduğu kararların bu süreç içinde çok önemli bir adım olduğunu belirtmek isteriz.

Koordinasyon Kurulu, açıklamasında; Temaslı Takip Ekibi’nin de acilen kurulması gerektiğine işaret etti. İlk tesbit edilen vakadan hemen sonra hatta öncesinden, Temaslı Takip Ekibi’nin oluşturulması gerekmekteydi. Salgını önlemek için alınması gereken en acil ve en önemli tedbir budur.

Ne yazık ki, temas edenlerin tesbiti, takibi ve izolasyonu konusunda “Geç mi kalıyoruz?” endişesi hakimdir.

Acilen atılması gereken hayati adımlarda gecikme, ekip çalışmasında ve iletişimde yaşanan sorunlar da göstermektedir ki içinde bulunduğumuz bu kriz, Sağlık Bakanı’nın ve ekibinin, tüm iyi niyetli çalışmalarına ragmen dar kadrosuyla ve kendi yönetsel çabasıyla üstesinden gelebileceği bir kriz değildir.

İlk Covid 19 vakasının görüldüğü günden itibaren Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda, ülkemizdeki kurumların yetkilileri, tüm sağlık kuruluşları, kaymakamlıklar, belediyeler ve halkımız ile güçlü bir iletişim ağı olan, hızlı karar alan ve uygulanmasını sağlayan, 24 saat çalışan bir kriz masasının acilen kurulması gerektiği konusu, meslektaşlarımız tarafından da defalarca dile getirilmiştir.

Ne yazık ki hala bugün böyle bir ekip oluşturulamadığını gözlemlemekteyiz. Bundan yaklaşık 1 hafta önce meslektaşım Dr. Erden Aşardağ ile birlikte Sayın Sağlık Bakanı ile görüşerek, ayrıca Sayın Başbakan ile bizzat ben görüşüp durumun aciliyetini aktardık. Ekip ruhuyla çok yönlü çalışacak böyle bir kriz masasına acilen ihtiyaç olduğunu, birçok uzman ve meslektaşlarımızla birlikte her türlü katkıya hazır olduğumuzu izah ettik.

Olumlu geçen bu görüşmeler sonrasında maalesef bu konuda adım atılmadığını ve hala etkin bir kriz masasının oluşturulamadığını görmekten endişe duymaktayız.

Bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum: Toplumsal sağlığımız tehdit altında olduğu bugünlerde, çok geniş bir işbirliğine, ekip çalışmasına kısacası güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyacımız vardır.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 14:18