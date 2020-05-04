Güç-Sen: “Tedbirler Alınmazsa Görev Kabul Etmeyeceğiz”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gümrük Dairesi’nde idare tarafından tedbirler alınmaz, Bakanlar Kurulu kararına ve Sağlık Bakanlığı genelgesine uyulmazsa görev kabul etmeyeceğini bildirdi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, “Açılımla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına uyulsun. Gümrük Dairesi çalışanlarına derhal yerinde test yapılsın. Sağlık Bakanlığı hijenle ilgili genelgesinde belirttiği kurallar hemen yerine getirilsin” dedi.

Dağman, gümrük çalışma alanlarındaki binalar içine girilmeden iş takibi yapılmasını ve binalara girecek olanlara ateş ölçümü yapılmasını talep ederek, şunları kaydetti:

“Girişlerde dezenfektan halısı, dezenfektan sıvısı bulundurulsun, hemen tedarik edilsin. Hiç kimsenin maskesiz daireye gelmemesi için idare tarafından kamuoyuna bilgi verilsin. Gümrükte işi olanların iş takibine tek kişi gelinmesi için duyuru yapılsın. Mağusa Limanı’na giriş bir kapıdan, çıkış diğer kapıdan olacak şekilde tedbir alınsın. Limanlar, havaalanı, kara giriş kapıların açılmasında ne gibi tedbirler alınacağı derhal kamuoyuna açıklansın. Gümrük Dairesi’nin çalışmaları ekonomiye katkısı yok sayılmasın. Herkes konuşurken gümrük çalışanlarını yok saymasın.”

Dağman, Güç-Sen olarak devletin aldığı kararlara önce kendisinin uymasını istediklerini ve bunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Güç-Sen bu insani kararların ve idare edenlerin ürettiği bu kararların uygulanmaması durumunda doğacak aksaklıktan sorumlu olmayacağını kamuoyuna duyurur” dedi.