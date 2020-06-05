Güç-Sen Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü Göreve Davet Etti

Güç-Sen (Gümrük Çalışanları Sendikası) KKTC Maliye Bakanlığı Gümrük Müdürlüğü Gazimağusa Şube Amirliği bugün uyarı grev yaptı.

Yönetim kurulu adına Hüseyin Müezzin yaptığı açıklamada, 5 Haziran tarihinde Mağusa Limanı’nda Toros gemisinin tahliyesi esnasında görevli gümrük memurları görevleri başında iken beyan dışı mal tespit ettiklerinden dolayı bu malları alıkoymak istedikleri esnada önce sözlü sonra da fiziki saldırıya uğrayıp darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada;

5 Haziran 2020 tarihinde Mağusa Limanında Toros gemisinin tahliyesi esnasında görevli gümrük memurları görevleri başında iken beyan dışı mal tespit ettiklerinden dolayı bu malları alıkoymak istedikleri esnada önce sözlü sonra da fiziki saldırıya uğrayıp darp edilmişlerdir.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi çalışanları bir süredir açık hedef haline getirilmiştir. Yaşanan bu olay Gümrük camiasının ne kadar zor şartlarda çalıştığını; pandemi döneminin en başından beri görevinin başında olan, devletin gelirlerinin yarısını toplayan bu camianın şartlarının iyileştirilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Güç-Sen olarak bahsi geçen olaya karışanlar ve gümrük memurlarımızı darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet eder, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. (MHA)