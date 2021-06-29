Gram altın 500 TL’nin altına düştü

Güçlü ABD Doları, altın fiyatında yukarı hareketin önüne geçmeye devam ediyor... Uluslararası piyasalarda da spot altın fiyatı yatay seyir izlemeye devam ediyor...

Gram altın yeni güne kritik seviye olan 500 liranın altında başladı. Çeyrek altın 819 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 332 liradan satılıyor. Ons altın ise bin 770 dolar civarında seyrediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumda. Sene başından bu yana yüzde 6,5 değer kaybeden ons altın, salı günü 1.770 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL’ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, haftaya 501 TL’den başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki gerilemeyle 495 TL’ye düştü.