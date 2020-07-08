Gözyaşları içerisinde anlattı

Hayvan üreticisi Dalga Hafiye Kızıl, geçtiğimiz ayın 30’unda İskele Veteriner Dairesi’ne gittiğini, kendilerine kulak küpesi olmadığının söylendiğini dile getirdi. Geçimini hayvancılıktan kazandığını belirten Kızıl, “Hayvanları satmaya mecbur kaldım. Onların hatasının bedelini biz ödedik. Kıbrıs’ın adaleti, yönetimi işte böyle” dedi.

“İŞ YAPAN İNSANLARIN EKMEK PARASINA GÖZ DİKMEKTEN BAŞKA HİÇBİR İŞLERİ YOK”

Yine mağdur olanın hayvancı olduğunu vurgulayan Kızıl, “Zararım 53 bin 800 TL. Yetkililer elinden bir şey gelmediğini söyledi. Veteriner Dairesi’nin elinde kulak küpesi yok diye ceremesini bu halk mı ödeyecek?” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası