Gözler DP'ye çevrildi

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ‘kilit isim’ olarak anılan Serdar Denktaş’ın dün yaptığı “aday olmayacağım” açıklaması sonrası gözler, Demokrat Parti’nin seçimlerde izleyeceği politikaya çevrildi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gazeteci Levent Kutay’ın BRT’de sunduğu ‘Gündem+’ isimli programa katılarak, DP’nin izleyeceği yolu anlattı.

“BİZİM İÇİN GECİKMELİ BİR KARAR OLDU”

Parti genel başkanlığından istifa ettiği günden bu yana, Denktaş’ın aday olacağını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ataoğlu, Denktaş’ın aday olmayacağını dün, kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde öğrendiğini ifade ederek, “Bu, bizim için gecikmeli bir karar oldu” yorumunda bulundu.

“DP, KISA SÜREDE KARAR ÜRETMEK ZORUNDA”

Denktaş’ın bu kararı, 5 aylık bir araştırma sürecinin arından verdiğini ifade eden Ataoğlu, “Bizim önümüzde çok az bir süre kaldı. DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi oturup bir karar üretmek zorunda” ifadelerini kullandı.

“DP, OY KORUMAK İÇİN ADAY ÇIKARMA NOKTASINDA DEĞİL”

DP yönetiminin birkaç gün içerisinde seçimlere yönelik karar alacağını vurgulayan Ataoğlu, birkaç farklı olasılıktan söz etti:

“Aday gösterme şansımız olabilir mi, bir aday üzerine odaklanma şansımız var mı –ki bunu adayların yapacakları açıklamalar ve manifestoları üzerinden belirleyeceğiz- yoksa üyelerimizi serbest mi bırakmalıyız? Bunları tartışıp, bize en uygun olan alternatif üzerinde hemfikir olacağız. Vereceğimiz bu karar, ilk tur için geçerli olacak.”

“Fakat DP, oy korumak için aday çıkarma noktasında değil” diyen Ataoğlu, “Bazı siyasi partiler, kendi partisinin oyunu korumak ya da ölçmek için aday olmuşlar. Biz bu noktada değiliz” şeklinde konuştu.