Görme Engelli Vatandaşı ev yerine otele gönderdiler

Ev karantinasında halen daha kriterlerin tam olarak oturmaması bir çok vatandaşı mağdur ediyor.

Mağdur olan vatandaşlardan birisi de bugün sosyal medyaya yansıdı. Duyarlı vatandaşlardan birisin sosyal medyada paylaştığı görüntülerden görme engelli bir kişinin ev karantinası yerine otel karantinasına gönderilmesi oldu.

Duyarlı vatandaşın işte o paylaşımı;

Duyarsızlık aldı başını gider kriterlere uyulmayan gelişi güzel uygulanan ev karantinası yapılıyor

%65,70 engelli olan

görme. engeli olmasına rağmen ev karantinasi 'na uygun bulunmayan kişinin içler acısı karantina durumunu paylaşmak istedim.sizlere

Gelişi güzel yapılan uygulama

Bir baştan saçmalar

Dr yazmadı kurul.onaylamadi ben ızinliyim.

Ben bilme.ben bakmam. Vs vs

Bakın artık görün sorunları sıkıntıları

Bir bir güçlükle evlerine gelmeye çalışan bu insanlara zulüm çektirmeyi bırakın artık

Bir bakın ve görün bu insanlara kulak.verin

Biraz düzgün yapın kriterlere uygun yapın

Insanlari covid değil yemin ederim.ki siz hasta edersiniz

Vazgeçin ben bilmemlerden

Bu insanları.

Anneniz babanız kardeşiniz dedeniz yerinde düşünüp.empati yapım biraz

Daha güzel.olsun

Insanları mağdur etmekten vaz geçin

Görme.engeli kişiyi ev carantinasi 'na alma ama.otel karantinasina al

Ev karantinasina aldigin adam.da marketler de cirit atsın

Işte bu anlayış taşınız

Kınıyorum sizi

Daha özverili olun.

Az özveri lütfen