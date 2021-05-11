Görme Engelli Vatandaşı ev yerine otele gönderdiler

Ev karantinasında halen daha kriterlerin tam olarak oturmaması bir çok vatandaşı mağdur ediyor.
Mağdur olan vatandaşlardan birisi de bugün sosyal medyaya yansıdı. Duyarlı vatandaşlardan birisin sosyal medyada paylaştığı görüntülerden görme engelli bir kişinin ev karantinası yerine otel karantinasına gönderilmesi oldu.
Duyarlı vatandaşın işte o paylaşımı;
Duyarsızlık aldı başını gider kriterlere uyulmayan gelişi güzel uygulanan ev karantinası yapılıyor
%65,70 engelli olan
görme. engeli olmasına rağmen ev karantinasi 'na uygun bulunmayan kişinin içler acısı karantina durumunu paylaşmak istedim.sizlere
Gelişi güzel yapılan uygulama
Bir baştan saçmalar
Dr yazmadı kurul.onaylamadi ben ızinliyim.
Ben bilme.ben bakmam. Vs vs
Bakın artık görün sorunları sıkıntıları
Bir bir güçlükle evlerine gelmeye çalışan bu insanlara zulüm çektirmeyi bırakın artık
Bir bakın ve görün bu insanlara kulak.verin
Biraz düzgün yapın kriterlere uygun yapın
Insanlari covid değil yemin ederim.ki siz hasta edersiniz
Vazgeçin ben bilmemlerden
Bu insanları.
Anneniz babanız kardeşiniz dedeniz yerinde düşünüp.empati yapım biraz
Daha güzel.olsun
Insanları mağdur etmekten vaz geçin
Görme.engeli kişiyi ev carantinasi 'na alma ama.otel karantinasina al
Ev karantinasina aldigin adam.da marketler de cirit atsın
Işte bu anlayış taşınız
Kınıyorum sizi
Daha özverili olun.
Az özveri lütfen