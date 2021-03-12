Görevden alma ve atamalar devam ediyor.
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar görevden alındı. Gökpınar'ın yerine Ali Yenen atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt görevden alındı. Başkurt'un yerine Hüseyin Akcan atandı.
Turizm Planlama Müdürü Kemal Can görevden alındı. Kemal Can'ın yerine Yusuf Örs atandı.
Limanlar Dairesi Müdür Mevkiine Hasan Curcioğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne ise Mehmet Çavuşoğlu atandı.
Söz konusu görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.