Gördüğü son yer çok sevdiği Kıbrıs oldu

Maraş'ta 15 Kasım tarihinde KKTC'nin 37'inci yıldönümü kutlamaları sırasında 2 metre yüksekten apartman bodrumuna düşerek ağır yaralanan Türkiye Muhabip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan hayatını kaybetti.

Tandoğan Maraş'ta beton kapağın kırılması ile düşmesi sonucu çene kemiği kırılmış ve ağır yaralanmıştı.

Düştüğü çukurdan polisler ve sağlık çalışanları tarafından çıkarılan Tandoğan, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilmişti.

Bir süredir Türkiye'de tedavi gören Tandoğan'ın ölüm haberi geldi.