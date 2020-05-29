Google Covid-19 verilerine KKTC'yi dahil etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korona virüs salgınla mücadelede göstermiş olduğu başarı Google’ın gözünden kaçmadı.

Covid-19 ile mücadelede bugüne kadar 31,204 test yapılmış, toplam 108 vaka ile karşılaşılmış. 104 hasta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş 2’si Alman turist olmak üzere 4 şahıs hayatını kaybetmişti. KKTC genelinde 41 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor…

Almanya’dan gelen turistlerde İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde eğitim kurumları başta olmak üzere kapatılması ve ardından KKTC Hükümetinin Bakanlar kurulunu toplayarak art arda aldığı önlemler çerçevesindeki kararlar ile Covid- 19 ile etkin mücadeleye başlatılmış oldu.

Covid-19 ile mücadelede bugüne kadar 31,204 test yapılmış, toplam 108 vaka ile karşılaşılmış. 104 hasta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş 2’si Alman turist olmak üzere 4 şahıs hayatını kaybetmişti.

KKTC genelinde 41 gündür pozitif vakaya rastlanılmazken, bilimsel olarak Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde savuşturan ve atlatan ilk ülke ünvanı da KKTC’nin oldu.