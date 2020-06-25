Gönyeli’de cinayet şüphesi! Zanlı her yerde aranıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 22.30 sıralarında Gönyeli Yenikent’te sakin 83 yaşındaki Veysi Akdeniz kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olayın cinayet olduğu anlaşıldı.

Bu akşam Yenikent Gönyeli’de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Veysi Akdeniz’in şüpheli ölümü ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu 40 yaşındaki Azat Nurmamemedov her yerde aranıyor. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri çağrısında bulundu.

BOĞAZI KESİLDİ!

Boğazından, karnından ve vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanarak öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

POLİS HER YERDE BAKICI ÇİFTİ ARIYOR

Cinayet zanlısı Azat Nurmamemedov ve eşinin Veysi Akdeniz’in bakıcılığını yaptıkları öğrenilirken, polis ekipleri, olay sonrası kaçarak kayıplara karışan bakıcı çifti bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 07:56