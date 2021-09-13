Gönyeli İlkokulu’na yapılan yeni derslikler törenle açıldı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların bugün 2021-22 eğitim öğretim yılına başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu kapsamda, Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılını başlattı, okula yapılan ek derslikleri gezdi.

2021- 22 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne ayrıca, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarları, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, ilgili Bakanlık müdürleri ve diğer yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Benli ve Gönyeli İlkokulu Müdürü Rauf Öztüccar konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılını kutladı, öğrencilere başarılar diledi.

Tören ardından, okul yetkilileri eşliğinde derslikler gezildi ve öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi.