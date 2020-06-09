Gönyeli'deki şüpheli ölümlerde sır perdesi aralanıyor!

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili olarak tutuklanan zanlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, olay yerinde gelen 112 acil serviste görevli sağlık ekibi tarafından müteveffaların cesetleri üzerinde yapılan muayenelerinde ölü olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, müteveffalara otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının müteveffaları öğlen 15.00’te tespit ettiğini ve polise 18.00 sıralarında bildirdiğini ayrıca yatakta olan cesetlere müdahale ederek zemine yerleştirdiğini ve kan izlerini temizlediğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak şüpheli olarak tutuklanan zanlı K.S.K.O’nun giymekte olduğu tişörtün üzerinde müteveffalara ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın Taammüden adam öldürme ve adam öldürme olarak sürdürüleceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.