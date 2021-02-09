Gönyeli'deki şüpheli ölümde cinayet şüphesi: İki kişi tutuklandı!

Gönyeli'de 5 Şubat Cuma günü evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki K. Mohamed Elshafıy’ın ölümünü araştıran polis, cinayet olasılığına yoğunlaşmış durumda...

Maktulün otopsisinde, "baskı neticesinde göğüste ezilme ve tahribat", ayrıca iki kolunda darp ve cebir izinin tespit edilmesinin ardından polis, "ağır ihmal sonucu adam öldürme" suçundan iki kişiyi tutuklayarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarttı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Cemil Özalkın, her iki tutuklunun da telefonlarının inceleneceğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı her iki kişi için de 3'er gün tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Temay Sağer de soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıs postası