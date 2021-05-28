Gönyeli'de sanal bahis operasyonu, 2 kişi tutuklandı

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Gönyeli'de sanal bahis operasyonu, 2 kişi tutuklandı
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Polis, Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda, bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen 2 kişiyi tutukladı.

27.05.2021 tarihinde, Yenikent Gönyeli’de, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından; internet üzerinden yasa dışı faaliyet gösteren “VD Casino ve Şutbet” isimli bahis ve kumar sitelerine yetkili makamdan izinsiz olarak finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen bir ikametgaha  operasyon düzenlendi

Operasyon kapsamında bahse konu ikametgah içerisinde bulunan 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı soruşturma maksatlı emare olarak alındı.

Meselede zanlı olarak görülen Ö.O.G.(E-28) ve A.G.(E-32) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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