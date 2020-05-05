Gökbörü: Her şey Şeffaf Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Selim Gökbörü atandı.

Yeni Başkan Gökbörü, resmi atamasının gerçekleşmesinin hemen ardından, ilk açıklamasını Kıbrıs Postası’na yaptı.

KIB-TEK’te artık her şeyin şeffaf olacağına inandığını belirten Gökbörü, “Herkesi kucaklayacağız, tüm kararlar, temiz bir şekilde ve herkesin gözü önünde alınacak” dedi.

Gökbörü, vatandaşa hizmet için göreve geldiğini belirterek, “vatandaş mutlu olursa, biz de mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta, KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Başkanı Erdal Onurhan, görevinden istifa etmişti…

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 12:56