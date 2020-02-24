“Göçün Hikayesi Arpalık” Belgeseli Londra'da gösterilecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ile BRT işbirliğinde hazırlanan,Kıbrıs Türklerinin 1964'te yaptığı zorunlu göçü konu alan “Göçün Hikayesi Arpalık” belgeseli, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü’nde 12 Mart'ta gösterilecek.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Belgeselin yönetmenliğini yapan, GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu belgeseli BRT televizyonu işbirliğinde hazırladık. Tüm Dünya'ya haklı mücadelemizi ve sesimizi duyurmak, çekilen acıları hatırlamak, Şehitlerimizi unutturmamak için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı ve Özdemir, “Göçün Hikayesi Arpalık” Belgeselinin gösterimi için Londra'ya gidecek.

Arpalık Göçü ve Şehitlerimize Saygı programı kapsamında Doç.Dr.Neriman Saygılı “Rumların Medyadaki Propaganda Faaliyetleri” konulu bir de sunum yapacak.