Göçeri köyü sakini 70 yaşındaki Ali İzmirli hayatını kaybetti

Göçeri köyünde bugün saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Göçeri'de sakin 70 yaşındaki Ali İzmirli hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nda yapılan açıklamaya göre kaza, İzmirli'nin kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu meydana geldi.

Ali Izmirli' nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.