GKK’dan Asker Alma Faaliyetleri Konusunda Açıklama…

GKK’dan Asker Alma Faaliyetleri Konusunda Açıklama…
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve iki grup halinde silah altına alınacak İlkbahar 2020 Er Celbi’nden birinci grup 130 yükümlünün Eğitim Merkez Komutanlığı’na katılışlarının 4 Mayıs 2020 tarihinde (dün) yapıldığını, ikinci grup 96 yükümlü ile birlikte 33 yedek subay yükümlünün katılışlarının ise 8 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını bildirdi.

GKK, Sağlık Bakanlığı ile koordine edilerek Mağusa Devlet Hastanesi’nde görevli tabipler tarafindan tüm yükümlülere Eğitim Merkez Komutanlığı’na katılışlarında Kovid-19 testi yapıldığını, korona virüse rastlanmadığını bildirdi.

GKK açıklamasında, “Söz konusu yükümlülerin temel eğitimleri, korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak icra edilecektir. Endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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