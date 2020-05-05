GKK’dan Asker Alma Faaliyetleri Konusunda Açıklama…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve iki grup halinde silah altına alınacak İlkbahar 2020 Er Celbi’nden birinci grup 130 yükümlünün Eğitim Merkez Komutanlığı’na katılışlarının 4 Mayıs 2020 tarihinde (dün) yapıldığını, ikinci grup 96 yükümlü ile birlikte 33 yedek subay yükümlünün katılışlarının ise 8 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını bildirdi.

GKK, Sağlık Bakanlığı ile koordine edilerek Mağusa Devlet Hastanesi’nde görevli tabipler tarafindan tüm yükümlülere Eğitim Merkez Komutanlığı’na katılışlarında Kovid-19 testi yapıldığını, korona virüse rastlanmadığını bildirdi.

GKK açıklamasında, “Söz konusu yükümlülerin temel eğitimleri, korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak icra edilecektir. Endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.