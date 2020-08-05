GKK yeni komutanını bekliyor

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi.

EDOK Komutanlığını Yayla’ya devreden Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığına atandı. 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına görevlendirildi.