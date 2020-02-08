G.K.K. Spitfire binasında başlatılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu yakınındaki ‘Spitfire’ binasında Rumlar tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, binanın ara bölgeye bakan kısmına 05 ve 06 Şubat tarihlerinde Lefkoşa Rum Belediyesi görevlileri tarafından BM Barış Gücü nezaretinde girilmek istendiği, ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca bölgeden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

Güvenlik Kuvvvetleri Komutanlığı, Yiğitler Burcu Parkı yakınındaki “Spitfire” olarak bilinen binaya Rumların müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklaması şöyle;

“Yiğitler burcu parkı yakınında, KKTC sınırları içerisindeki askersizleştirilmiş bölgede bulunan eski metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına 05 ve 06 şubat 2020 tarihlerinde iki kez Lefkoşa Rum Belediyesi görevlileri tarafından Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezaretinde girilmek istenmiş, ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca gerekli tedbirler alınarak Lefkoşa Rum Belediyesi ve BM Barış Gücü personeli bölgeden uzaklaştırılmıştır.”