GKK: “Askerlerin izinleri konusunda gerçek dışı haber ve beyanlar medyada yer alıyor”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından mükellef askerlerin izinleri çerçevesinde yazılı bir açıklama yapıldı.

GKK, mükellef askerlerin izinleri konusunda son günlerde gerçek dışı haberler ve beyanların medyada yer aldığı ifade edildi.

Mükellef askerlere, haftalar boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı yılbaşından bu yana geçen zamanda, 31 Aralık- 04 Ocak, 23-24 Ocak, 27-28 Şubat, 06-07 Mart, 13-14 Mart ve son olarak bu hafta sonu 20-21 Mart günlerinde izin verildiği GKK tarafından belirtilerek, Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre askerlerin izne gönderilmeye devam edileceği kaydedildi.

GKK tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Hangi amaç ve hedeflere hizmet ettiği belli olmayan asker izinleri konusunda gerçek dışı haber ve beyanların yüce Kıbrıs Türk Halkının nazarında değer bulamayacağına inanıyoruz. Mücahitleri kendi gayeleri için kullanmaya çalışanlara da en güzel cevabı yine topraklarımızın sahibi ve koruyucusu saygıdeğer halkımızın vereceğinden hiç şüphemiz yoktur."