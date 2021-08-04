Gizlice Güney’e geçmek isterken suçüstü yakalandılar

Alayköy’de Malazgirt sokak üzerinde, dün saat 23.00’da Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice ihlal edip ve Güney Kıbrıs’a gitmek üzere toplanan Rahamat Ullah, Khurshid Alam, Imran Hossaın Riyahad suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polis zanlıların tutuklanmasının ardından yürüttüğü soruşturmada zanlıların Güney Kıbrıs’a geçişleri hususunda, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Bangladeş uyruklu isminin Robin olduğu tespit edilen kişi ile para karşılığında geçişlerini sağlaması için anlaştıklarını belirledi.