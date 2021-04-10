Girne'de polisten başarılı uyuşturucu operasyonu

Girne'de polisten başarılı uyuşturucu operasyonu
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Girne’de dün akşam saat 21.30 sıralarında, Çakıllar Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 29 yaşındaki O.J.J.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki F.D.A., 24 yaşındaki C.P.O., 19 yaşındaki V.E.K. ve 21 yaşındaki O.P.E. tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor...

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 12:19
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