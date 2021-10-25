Girne’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Girne'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Besiki Bakhsoliani, yaşamını yitirdi.

Girne-Karakum’da bugün saat 10.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Arapköy’de sakin 55 yaşındaki Besiki Bakhsoliani, yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Besiki Bakhsoliani, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor...