Girne’de market çalışanına koronavirüs testi yapıldı: Pozitif vaka yok

Girne’de market çalışanına koronavirüs testi yapıldı: Pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına koronavirüs testi yapılmış olup, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Aynı zamanda aktif olarak Koronavirüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülen çalışanlara tetkikler yapılmış, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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