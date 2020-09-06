GİRNE’DE İŞ KAZASI: 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Girne’de meydana gelen iş kazasında 6 metre yükseklikten beton zemine düşen 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de yapımı devam eden bir binada çalışan Alper Demirci (E-46), üzerinde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.