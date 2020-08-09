Girne’de hırsızlık!

Girne’de, geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.20 sıralarında Girne Marina içerisinde bulunan Barbaros Özkaptan’a ait ikametgah olarak kullanılan yatın kabin giriş kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam değerleri 84 bin 269 TL olan 2 adet profesyonel balıkçı oltası, 2 adet su altı ve su üstü aksiyon kamerası ve aparatı, 1 adet erkek kol saati, 2 şişe içki ve 2 bin 320 ABD Dolar nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B.(E-20), S.A.(E-20), K.B.(E-20) ve V.U.(K-21) tutuklandı.