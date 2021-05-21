Girne'de egzotik yılan görüldü

Girne Yeni Liman bölgesinde bahçede görülen yılan korku, heyecan ve şaşkınlık yarattı.

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meryem Ebeoğlu isimli vatandaş tarafından görülen egzotik yılanın, ülkemizdeki hiçbir yılana benzemediği ifade edildi.

EVCİL KEDİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, kırmızı, siyah ve beyaz şeritli yılanın, evcil kediler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

HONDURAS SÜT YILANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

“Nekropsisinin” yapılması, doku örneklerinin alınması ve incelenmesi için Taşkent Doğa Parkı uzmanları tarafından teslim alınan hayvanın ilk belirlemelere göre zehirsiz bir Orta Amerika türü olan Lampropeltis triangulum hondurensis - Honduran milk snake - Honduras süt yılanı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

KKTC’YE İTHAL EDİLMESİ YASAK, ÜLKEYE NASIL SOKULDUĞU BİLİNMİYOR

KKTC'ye ithal edilmesi yasak bir tür olan yılanın ne zaman ve ne şekilde KKTC’ye sokulduğu ya da hayvanın ne kadar zamandır başıboş olduğu bilinmiyor.

2021 YILI İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN BEŞİNCİ EGZOTİK HAYVAN

Açıklamada, söz konusu yılanla birlikte Taşkent Doğa Parkı’nın 2021 yılı içerisinde sokakta bulunan beşinci kaçak egzotik hayvan olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkeye kaçak sokulan ve daha sonra doğaya kaçan hayvanların ülkemizin doğal dengesi ve ekosistemi için çok ciddi tehdittir. Doğaya kaçan/salınan egzotik türlerin ülkemizde üreyen popülasyon oluşturmaları durumunda ekosistemimize önü alınamaz zararların oluşması muhtemeldir. İçerisinde birçok değerli endemik hayvan ve bitki türünü barındıran ülkemizde bu tür risklerin gelişmesini engellemek için hem yetkili kurumlarımızın denetimlerini arttırması hem de vatandaşlarımızın bu konuda çok daha duyarlı ve hassas olması gerekmektedir.”

Doğa Parkı, bu veya bunun gibi ülkeye kaçak sokulmuş hayvanlarla ilgili bilgi sahibi vatandaşların, 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı aramasını rica etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 09:20