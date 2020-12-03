Girne’de bir hemşirenin koronavirüs testi pozitif!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından sosyal medya üzerinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan Koronavirüs testleri sonucunda acil serviste çalışan bir hemşirenin Koronavirüse yakalandığı açıkladı.

KTHES, hemşirenin karantinaya alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğunu da ifade etti.

5 HEMŞİRE VE 2 DOKTOR TEDBİR AMAÇLI KARANTİNADA

Yaşanan bu gelişme sonucunda toplamda 5 hemşire ve 2 doktor tedbir amaçlı karantina altına alındı.

KTHES, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm halkımızı maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstermelerini yinelerken, gerekli görülmesi halinde üyelerimiz ve kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir.”