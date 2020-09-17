Girne’de bahis evleri ve kahvehaneler denetlendi

Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Girne’de bahis evleri ve kahvehaneler denetlendi
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Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

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