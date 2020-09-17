Girne’de bahis evleri ve kahvehaneler denetlendi

Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.