Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Girne’de bahis evleri ve kahvehaneler denetlendi
Covid – 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne’de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
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