Girne’de alkollü sürücü 2 yayaya çarptı

Girne’de alkollü sürücü 2 yayaya çarptı
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 03:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Göktürk GÜLTEKİN (E-24), yönetimindeki JH 846 plakalı salon araç ile doğu istikametine alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, o esnada caddenin güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Enes DÜNDAR (E-20) ve Batuhan DEMİRİZ (E-22)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Enes DÜNDAR ortopedi servisinde, Batuhan DEMİRİZ ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

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