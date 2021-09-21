banner38

Girne ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

banner32

Girne ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi
banner37
banner23

Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT

Öte yandan KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Hastanesi, Üner Berkalp Futbol Sahası ve civarına elektrik verilemeyecek.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Grip aşısı eczanelerde 85,12 TL’ye satışta
Grip aşısı eczanelerde 85,12 TL’ye satışta
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18