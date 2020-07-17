Girne'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilmeycek

Girne'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilmeycek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 - 12.00 saatleri arasında, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesine elektrik verilemeyecek.
Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 09:33
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