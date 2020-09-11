Girne Limanı’nda ücretsiz PCR testi kuyruğu

Sağlık Bakanlığı’nın, bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda yapılacağını açıkladığı ücretsiz PCR test kontrolleri başladı.

Ağırlığı Girne olmakla beraber, ülke genelinden vatandaşların da katıldığı PCR test kontrolleri için, Girne Turizm Limanı girişinde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.

Liman önünde toplanan kalabalıkta, maske takımını yanlış yapan kişiler olduğu da gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı, Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlanmış olduğunu, özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenleri, limanda kurulan test noktasına giderek ücretsiz PCR testi uygulamasından yararlanmaları çağrısında bulunmuştu.