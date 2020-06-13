Girne Limanı tarihi günlerinden birini yaşadı

Koronavirüs pandemisi sonrasında Türkiye ile karşılıklı durdurulan geçişler yeniden başladı. Türkiye’nin KKTC’den gelen vatandaşlarına karantina uygulamayacak olması nedeniyle Girne Limanı’nda hareketli günler yaşanıyor.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman dün gece sosyal medya hesabından şok edici fotoğraflar yayımladı.

Fotoğraflarda KKTC’de yaşayan yüzlerce insanın Türkiye’ye dönmek için limana akın ettiği görülüyor.

KKTC’de bulunan arkadaşları, dostları ya da taksilerle Girne Limanı’na ulaşan yolcular Türkiye’ye gitmek için girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu durumu köşesine taşıyan usta gazeteci Kartal Harman ise sitem dolu sözlerle şu ifadeleri kullandı;

Bu saatten sonra ne yapılır bilmem ama tek bildiğim, gördüğüm, duyduğum ve de anladığım ‘ BİZ BİZE kalıyor olduğumuzdur! KKTC’den ayrılmak üzere olan insanların Girne Limanındaki durumları. Hade bakalım o istemediğimiz, hor gördüğümüz, GENELLEME yaparak elmalar ile armutları karıştırıp yüreklerini yaraladığımız insanlarımız gidiyor! Şimdi bakkaldan, berbere, pideciden, restoranlara soralım bakalım “İŞLER NASIL” diye?

Yıllarca yaptıklarımızın şimdi ‘hesabını verme vakti geldi’ işte! Ha de bakalım kaldık BİZ BİZE!

Bu yazının altına kısa zamanda ise yüzlerce ve yorum beğeni geldi.