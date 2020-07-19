Girne-Esentepe yolunda büyük kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.20 sıralarında Girne – Tatlısu anayolu 8-9 km arasından Girne istikametine doğru seyreden iırne’de sakin Yusuf BEREKAT (E-38) yönetimindeki HJ 251 plakalı Ford Focus marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Değırmenlik’te sakin Şaban ERDOĞDU (E-25) yönetimindeki DY 922 plakalı Hyundai marka salon araç ile yüzyüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu HJ 251 plakalı araç sürücusu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Değirmenlik`te sakinler Musa ALEMDAR (E-23), Enis HAVANCI (E-26) ve HJ 251 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rüzgar BEREKAT (E-2) kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip, Rüzgar BEREKAT (E-2) taburcu olurken diğer yaralılar acil serviste müşahede altına alınmışlardır.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 22:02