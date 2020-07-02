Girne'den Lefkoşa'ya yürüdüler

Girne’den Lefkoşa’ya yürüyüş eylemi düzenleyen Birleşik Eylem Komitesi, ekonomik sorunlarına dikkat çekiyor. Eylemciler Başbakanlık önüne geldi, bir eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Ersin Tatar aracından inerek eylemcilerin yanına geldi, kısa bir açıklama yaptı.



Eylemciler, bu sabah saat 07.00 sularında Mete Adanır Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi (GİGEM) önünde toplanarak Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti. Eylemciler saat 16.00 sıralarına Gönyeli Çemberine geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eylemcilerin arasına katıldı.

Eyleme ayrıca CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de katıldı.

Bir süre önce “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla kurulan, pandemi dönemindeki kapanma nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çeken komite, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate almasını talep ediyor.