Girne'de korkutan kaza!

Girne'de GAÜ Çemberi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Yoldan çıkan araç önce ağaca çarptı ardından takla atarak durabildi.
Kaza sonucu ismi Gülçin Erkmen olduğu öğrenilen bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 16.30 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde, 71 yaşındaki Gülçin Erkmen'in yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla attığı bildirildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen'in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.