Girne'de Kadın Cinayeti!

Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda 41 yaşındaki Abdullah Çelik henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı 45 yaşındaki Elif Lort’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaraladı.

Elif Lort kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Abdullah Çelik tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor