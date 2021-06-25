Girne'de kaçırdıkları şahsı darp eden zanlılar serbest kaldı

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Girne'de kaçırdıkları şahsı darp eden zanlılar serbest kaldı
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Girne’de  ‘zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlıların Ş. K. isimli şahsı konuşma bahanesiyle arabaya bindirip  Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata kaçırdıklarını ardından darp ederek kesici bir cisim ile yaraladığını aktardı. 

Mahkeme, zanlıların  tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Haber Kıbrıs

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