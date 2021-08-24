Girne'de Hırsızlık Olayı



Park halindeki araçtan iPad ve 50 TL çaldı Girne'de park halinde bulunan araçtan iPad ve 50 TL çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Girne’de 20 Ağustos tarihinde park halinde bulunan Hanife Sümeyye Şahin’e ait araç içerisinden 1 adet Ipad Pro marka tablet ve 50 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 22 yaşındaki M.A.L. tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.



