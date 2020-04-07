Girne'de hırsızlık

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 27.03.2020 – 05.04.2020 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren Canlı Balık Restoran isimli iş yeri açılarak içerisinden iki şişe viski, Hititbet isimli bet ofis açılarak içerisinden toplam 4.970 TL nakit para ile 1 adet Samsung J2 model cep telefonu, Limos Restoran isimli iş yeri açılarak tips kutusu ve içerisinde bulunan yaklaşık 200 TL tutarında bozuk paralar çalınmış, Carob Restoran isimli iş yeri de açılarak içeriye girilmiş ve işletmenin ofis kısmında bulunan çelik kasa açmaya zorlanarak hasara uğratılmış ancak herhangi bir şey çalınmadan oradan çıkılmıştır. Olayların polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, iş yerlerinin açılması ile ilgili zanlı olarak görülen M.Ç. (E-19) ve A.A. (E-19) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



