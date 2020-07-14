Girne'de denizanası dehşeti

Girne’de bir kadının eline yapışan deniz anası geride ürkütücü bir görüntü bıraktı.



Eczacı ve Girne Belediye Meclis üyesi Ziya Egemen Sencer’in paylaştığı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.



Karaoğlanoğlu (Ayorgi) ile Merit arasındaki plajda yaşandığı bertilen olay bu yıl plajlara yönelik korkuyu da artırdı.



“Eczaneme ilaç almaya gelen Ece hanımın elini deniz anası bu hale getirdi” diyen Eczacı Ziya Egemen Sencer, “denize giderken lütfen dikkatli olunuz” uyarısı yaptı.