Girne'de Çinli çocuğa ırkça saldırı

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Direktörü Turgay Hilmi, Çin kökenli bir öğrencisinin Girne'de ırkçı saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Hilmi, söz konusu çocuğun gittiği ilkokulunun önünde diğer çocukların anneleri tarafından “mikrop defol” diye taciz edildiğini iddia etti.

Hilmi'nin açıklaması şöyle:

Doğma büyüme Girneli 8 yaşındaki Çin kökenli öğrencim, gittiği ilkokulunun önünde 4 anne tarafından “mikrop defol” diye sözlü tacize uğramış. O kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş.

Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunan 4 anneyi şiddetle kınıyorum. Kim bilir çocuklarını acaba yabancılara karşı nasıl yetiştiriyorlar.

Sosyal hizmetler dairesinin bu duruma müdahale etmesi gerekir mi?

O okulun yönetimi acaba bu ırkçı 4 anneye karşı bir adım atacak mı?