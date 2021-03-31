Girne'de araç yayaya çarptı!

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde araç yayaya çarptı. 36 yaşındaki şahıs yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.20 sıralarında Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde 40 yaşındaki Latif Kılınç, yönetimindeki KH 409 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batısından, doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 36 yaşındaki Turgut Avcı'ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yayanın tedavisinin Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.