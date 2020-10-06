Girne Belediyesi’nde temaslılar negatif

Girne Belediyesi bünyesindeki su bölümünde çalışan bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu personelin, virüsü babasından bulaştığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na bilgiler veren Girne Belediye Müdürü Ali Teknikel, bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı.

Müdür Teknikel, personelin 3 yakın temaslısının dün Sağlık Bakanlığı ekiplerince karantinaya alındığını kaydetti.

Teknikel, Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı olarak belirlenmeyen ancak pozitif çıkan personelle belediye içerisinde birlikte çalışan “birden fazla kişinin”, belediyenin aldığı karar uyarınca ev karantinasına gönderildiğini belirtti.

Dün itibariyle belediye personellerine PCR testlerinin yaptırıldığını, dün akşam çıkan sonuçlarının tümünün de negatif olduğunu vurgulayan Teknikel, aynı çalışanlara Cuma günü bir kez daha test yapmayı planladıklarını ifade etti.

Girne Belediye Müdürü Ali Teknikel, su bölümündeki işlemlerin şu an rutin bir şekilde yapılmaya devam ettiğini, aksaklık yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası